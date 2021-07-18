اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

اندلعت عدة حرائق، اليوم الأحد، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إن حريقاً اندلع في أحد الحقول في مستوطنة “زيكيم” القريبة من حدود غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

من جهتها قالت صحيفة معاريف ان حريقا آخر اندلع في وقت سابق من هذا اليوم في المجلس الإقليمي “أشكول”، حيث تبين انه ناتج عن سقوط بالونات حارقة أطلقت من غزة.

والبالونات الحارقة هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم الأحد، عن منح الوسطاء الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار في مايو/ أيار الماضي، فرصة للعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار.

وقال منسق القوى خالد البطش، خلال مؤتمر في مخيم العودة شرق غزة، إن: “الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما شعبنا؛ لذلك نعطي فرصة للوسطاء حتى ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار ويضمنوا حرية الحركة”.

ودعا البطش جميع الأطراف التي ساهمت في وقف إطلاق النار والعدوان على غزة والضفة والقدس وعلى رأسهم الراعي المصري والقطري والأمم المتحدة وجميع الأطراف للتحرك العاجل لفتح المعابر وإنهاء المعاناة وإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.