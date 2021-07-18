خارجية عمان: ندعم كافة الجهود لإحلال السلام في اليمن

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن السلطنة تدعم كافة الجهود والمساعي لإحلال السلام في اليمن.



وأضاف البوسعيدي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد: "نشعر بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب اليمني، وندعم كافة الجهود والمساعي لإحلال السلام في هذا البلد المجاور لنا".

وعن وجهة النظر العُمانية حيال القضية الفلسطينية، قال الوزير البوسعيدي "لقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة فترةً طويلةً جدّاً؛ لذلك نحن ندعو باستمرار إلى تحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية"