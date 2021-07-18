قرقاش يؤكد التزام الإمارات بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن استغرقت أسبوعاً واحداً.



ووصف الدكتور أنور قرقاش العلاقات الإماراتية الأمريكية بأنها راسخة وقوية أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي لدولة الإمارات.

والتقى قرقاش خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس لمناقشة شؤون المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وللتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين البلدين.

ورافق المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة خلال الزيارة وزير دولة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة، ومندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة ومساعد الوزير للشؤون السياسية لانا نسيبة.

وقال د. أنور قرقاش إن "علاقات دولة الإمارات مع الولايات المتحدة تعد من أوثق الروابط الثنائية، وهي في أفضل حالاتها رسوخاً ومتانة في عهد إدارة الرئيس بايدن".

وأضاف: "في عام الخمسين للدولة تقف الرؤية والقيم المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة شاهداً ودليلاً على مدى التقدير الذي تحظى به علاقات البلدين".

وقدم قرقاش إحاطة لمنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغيرك، وعدد من كبار المسؤولين، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة اتباع الوسائل الدبلوماسية وخفض التصعيد، ومشدداً على التزام الدولة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا المنطقة، والبحث عن السبل الكفيلة بالبناء على أساس الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بين دولة الإمارات وإسرائيل، سعياً لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

كذلك التقى قرقاش بنائب وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين للتوصل إلى حلول للنزاعات القائمة في المنطقة والتحديات الملحة التي تواجه العالم، مثل قضايا التغير المناخ، وجائحة "كوفيد-19"، وانتشار مواد التسلح النووي.

كما التقى بعدد من أعضاء الكونغرس ضم كلاً من السناتور بيل هاغرتي، والسناتور تود يونغ، والسناتور جيف ميركلي، في مقر الكونغرس الأمريكي، حيث سلط قرقاش الضوء على مساعي دولة الإمارات وتطلعها لجعل المنطقة أكثر تسامحاً وازدهاراً وأمناً، بما يدفع مصالح وقيم دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى الأمام، ويرفع من حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وأعلن قرقاش والوفد المرافق له من المسؤولين عن قيام شراكة جديدة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز المرموقة، بهدف تدريب الجيل القادم من القادة الشباب في مجال العلاقات الدولية.

واختتم المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة زيارته لواشنطن بالاجتماع بكبار المسؤولين في مؤسسة سميثسونيان، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون والتجهيزات الجارية لقيام مهرجان "سميثسونيان فولك لايف" السنوي، الذي يعكس ملامح من حياة مختلف الشعوب، لعام 2022، والذي ستكون دولة الإمارات هي البلد الرئيس المستضاف فيه، وهذا المهرجان يقام في منطقة "ذي ناشونال مول" في واشنطن دي سي، ويجتذب أكثر من مليون زائر في كل عام.