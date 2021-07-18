دولة الإمارات تقدم 16631 جرعة جديدة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقديم 16,631 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,358,244 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 165.40 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.