شكرا لقرائتكم خبر عن إيران..المظاهرات تجتاح الأحواز لليوم الثالث بسبب" شح المياه " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الاحتجاجات في منطقة الأحواز في إيران على شح المياه ونزل الآلاف إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي في الخفاجية / سوسنغرد والشوش والحويزة وحميد آباد وعبدالخان ومدن مختلفة من هذه المحافظة، ورغم الانتشار الكبير للوحدات الخاصة والقوات الأمنية.

وقالت مصادر ميدانية لـ "اليوم" إن المظاهرات بدأت سِلمية حتى رفع المتظاهرون العلم الأحوازي مما أثار غضب قوات الباسيج الموجودة في منطقة الاحتجاجات، وهاجموا المتظاهرين بغاز مسيل للدموع والرصاص المطاطي ، ما أجبر المتظاهرين على التفرق، وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الباسيج، وسقط عدد من الجرحى.

كما شهدت الليلة الثالثة من الاحتجاجات على شح المياه ، تجمع أهالي مدينة سوسنغرد أمام مكتب القائمقام ، بعد المظاهرات في شوارع المدينة.

وبحسب مصادر محلية ، أصيب عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مكتب قاسم ساعدي، ممثل دشت آزاديغان والحويزة في سوسنغرد، في هجوم شنته قوات الباسيج ووحدة شرطة خاصة.