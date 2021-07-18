شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان متخوفة من نشاط الخلايا الإرهابية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابر افتخار إن بلاده تخشى من عودة نشاط الخلايا الإرهابية النائمة بسبب الوضع الأمني الراهن في أفغانستان.

وأوضح في حوار متلفز اليوم أن الجيش الباكستاني يراقب عن كثب الوضع في المنطقة، وأن باكستان ما زالت تؤدي دورها بمنتهى الجدية من أجل إنجاح عملية السلام الأفغانية.

وأضاف أن باكستان لم تدخر جهداً من أجل دعم عملية السلام الأفغانية، ولكنها ليست ضامنة لإنجاحها، لأن القرار النهائي يبقى في يد الأفغان أنفسهم ، وعليهم أن يقرروا كيفية المضي قدما.

وفي حديثه عن الوضع على الحدود الأفغانية، قال إن الجيش الباكستاني قام بإغلاق جميع نقاط العبور غير القانونية، وتم تكثيف نشر القوات على طول الحدود، مشيراً إلى أن السلام في باكستان يعتمد بشكل كبير على السلام في أفغانستان، وأن ما يهم باكستان هو الاستقرار في أفغانستان.

وفي معرض حديثه عن موجة الإرهاب الحالية التي تشهدها باكستان قال إن معظم هذه الأعمال الإرهابية مرتبطة بالوضع في أفغانستان، لأن قيادات معظم الجماعات الإرهابية التي فرت من باكستان تتواجد اليوم في أفغانستان، ولا يوجد لديهم هيكل منظم في باكستان، ولكن الخلايا الإرهابية النائمة التابعة لتلك الجماعات بدأت تشكل الخطر من جديد.

وأوضح أن هناك نحو 62 معسكرا لحركة طالبان الباكستانية المحظورة في أفغانستان.