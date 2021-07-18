خبير صحّي: المناعة الجماعيّة من خلال العدوى الطبيعية وهم

17 يوليو , 2021

قال خبير صحي بارز إن الحكومة البريطانية لم تستجب بالسرعة الكافية في المراحل الأولى من الجائحة.

وأعرب الباحث الطبي البريطاني السير جيريمي فارار عن أسفه، في مقابلة مع صحيفة ذا تايمز، لبطء وتيرة استجابة الحكومة الأولية للجائحة.

وقال السير جيريمي، وهو مدير مؤسسة ويلكوم تراست، للصحيفة إنه من الواضح أن استجابة الحكومة في المراحل الأولى من تفشي الفيروس كان ينبغي أن تكون مثل الاستجابة العسكرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"

وأضاف: "كان واضحا جدا في الربع الأول من عام 2020 أن هذا سيؤثر على كل جانب من جوانب المجتمع، من الاقتصاد إلى الوظائف إلى التعليم، في كل مكان".

وقال: "المناعة الجماعية من خلال العدوى الطبيعية هي سراب".

وأضاف: "سيستغرق الأمر عقودا. لا أعرف من أين أتت الفكرة".

وسجلت بريطانيا اليوم السبت54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير /كانون الثاني عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة.

كما سجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.