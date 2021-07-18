الاتحاد الأوروبي: ندرس إمكانية فرض عقوبات ضد بيلاروسيا

17 يوليو , 2021
شعار محكمه العدل الأوروبيه. Reuters /Francois Lenoir
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ تدابير جديدة ضد بيلاروسا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن استخدام سلطات بيلاروسيا، للمهاجرين قرب حدود الاتحاد الأوروبي، غير مقبول بتاتا.
وذكر بوريل، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدرس كذلك، إمكانية اتخاذ تدابير جديدة ضد بيلاروسيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.
وأضاف: “نحن نراقب عن كثب الوضع على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا. وهناك معلومات تفيد بأن السلطات البيلاروسية ترسل أيضا المهاجرين إلى الحدود البولندية. ندعو السلطات البيلاروسية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية. نحن على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية إذا استمر هذا السلوك من جانبها. لا يجوز بتاتا دفع المهاجرين لعبور الحدود، وهو يحدث على الحدود الليتوانية والبولندية”.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في توسيع الإجراءات، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروسيا، إذا لم يتغير الوضع على الحدود، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي “يملك ما يكفي من الموارد لدعم ليتوانيا في مراقبة الحدود على خلفية الوضع مع المهاجرين من بيلاروسيا.
عقوبات أميركية على بيلاروسيا...
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