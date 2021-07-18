الحدود التركية الإيرانية.. "كماشة" المهاجرين الأفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجزت تركيا 133 من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم أفغان، بالقرب من حدودها الجنوبية مع إيران وسط تصاعد للعنف في أفغانستان.

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية التركية، الأحد، إن السلطات احتجزت 73 أفغانيا، أمس، في إقليم فان بشرق البلاد، بينما احتجزت 60 آخرين، منهم 59 أفغانيا، في منطقة أرجيش في فان اليوم.



وتقدر وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد منذ يناير/كانون الثاني، ما رفع عدد مَن اضطروا لترك ديارهم إلى أكثر من 3.5 مليون.

وتزايدت خلال الأسابيع الماضية المخاوف من احتمال تدفق جديد للمهاجرين إلى تركيا من أفغانستان، في ظل تصاعد العنف بين الحكومة الأفغانية وطالبان مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

والشهر الماضي، التقى وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا لمناقشة التعاون في مجالات الأمن والطاقة والهجرة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه لا توجد آلية محددة بين أنقرة وطهران لمعالجة الهجرة من أفغانستان على الرغم من أن تركيا وجهة رئيسية، لكن إجراءات أمن الحدود بشكل عام مطبقة على طول الحدود.

يأتي ذلك فيما جددت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب إصراره على الزج بجيش بلاده في الصراع بأفغانستان.

فائق أوزتراق، متحدث الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، هاجم، في تصريحات إعلامية، حكومة بلاده بسبب تمسكها بحماية مطار العاصمة الأفغانية كابول؛ رغم تهديدات حركة طالبان بالتعامل مع الجنود الأتراك كغزاة.

وحذرت حركة طالبان الحكومة التركية من مغبة وجود أي جنود أتراك داخل الحدود الأفغانية، مؤكدة أن قواتها ستتعامل معهم باعتبارهم "غزاة".

وتأتي تحذيرات المعارضة التركية في وقت بدأت فيه الحركة المسلحة باكتساح المناطق الأفغانية والسيطرة على المعابر الرئيسية للبلاد، بانتظار الزحف نحو الدن الكبرى وعواصم الأقاليم، في تمدد سمحت به الثغرات الأمنية الناجمة عن الانسحاب الأجنبي من البلاد.