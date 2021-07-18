ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدا الاثنين في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:37 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والثاني عند الساعة 03:55، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 60 25

دبي 40 32 65 25

الشارقة 40 31 60 25

عجمان 39 30 70 25

أم القيوين 38 30 70 30

رأس الخيمة 40 31 70 35

الفجيرة 36 31 80 50

العين 42 29 50 30

ليوا 42 30 50 25

الرويس 41 32 65 30

السلع 40 31 70 30

دلما 39 31 80 55

طنب الكبرى 39 31 80 40

طنب الصغرى 39 31 80 40

أبو موسى 39 31 80 45