الامارات.. تعميم مهم من "سياحة أبوظبي" بشأن الإجراءات الوقائية المحدثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تماشيا مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الدولة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد19 وفيما يتعلق بدعم وتنمية القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنه يتوجب على جميع المنشآت السياحية الالتزام بتطبيق التعليمات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/7/19 وحتى إشعار آخر.



- منع حركة الموظفين خارج المنشأة، والالتزام ببرنامج التعقيم الوطني من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحاً، بالإضافة إلى عدم تشغيل المرافق التابعة للمنشأة خلال نفس الفترة المذكورة.

- خفض كافة النسب التشغيلية في جميع المنشآت المدرجة من ضمن القطاع السياحي بشكل عام بالإضافة إلى المرافق المشمولة من ضمن المنشآت الفندقية إلى نسبة 50 %بإستثناء الغرف الفندقية. ويشمل ذلك التخفيض كل من المطاعم السياحية والصالات والنوادي الرياضية والمراكز الصحية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة والتي تقع جميعها ضمن نطاق المنشآت الفندقية.

ونوهت دائرة الثقافة والسياحة بأنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات.