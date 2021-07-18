المملكة السعودية تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 إصابة.

