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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 إصابة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة.
وأكدت الوزراة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.