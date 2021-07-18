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المملكة السعودية تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة.

 

وأكدت الوزراة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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