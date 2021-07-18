امرأة بلا قلب.. تخلصت من طفل السفاح في دورة مياه عيادة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة وراحت تتخلص من طفل السفاح بطريقة غير آدمية خوفا من الفضيحة لكن النهاية جاءت على غير رغبتها.

تلقى مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة جنين داخل دورة مياه إحدى عيادات النساء والتوليد بمنطقة زاوية دهشور.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتبين أن سيدة ثلاثينية تقيم منشية كاسب وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها.

وتبين بالفحص أن المتهمة على علاقة غير شرعية بشاب، وحملته منه سفاحا لتقرر التخلص من الجنين بالعيادة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.