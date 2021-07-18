اختطاف ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان وتعذيبها قبل إطلاق سراحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

كشفت وزارة الخارجية الأفغانية أن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان اختطفت من قبل أشخاص مجهولين، واحتجزت لعدة ساعات تعرضت خلالها للتعذيب.

وكانت سلسلة على الخيل، ابنة الدبلوماسي الأفغاني نجيب علي الخيل، وهي في العشرينيات من عمرها، اختطفت يوم الجمعة بينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وتعرضت أثناء احتجازها "لتعذيب شديد"، حسب بيان الخارجية الأفغانية التي تقدمت بشكوى لدى باكستان.

وقال السفير الأفغاني الذي أدان "الهجوم اللاإنساني"، إن ابنته تلقت علاجا في المستشفى بعد إطلاق سراحها، وهي "تشعر بتحسن الآن".

وأعربت وزارة الخارجية الأفغانية عن "قلقها العميق"، وحثت حكومة باكستان على "اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة، والقنصلية، وحصانة دبلوماسيي البلاد وعائلاتهم"، والإسراع بتحديد هوية مرتكبي عملية الاختطاف ومحاكمتهم.

وتشهد العلاقة بين الدولتين الجارتين توترا منذ فترة طويلة.