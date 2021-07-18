طالبة تكشف وقائع غش جماعي في امتحانات الثانوية العامة بالعريش وتتعرض للتهديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات والأيام الماضية، شكوى نشرتها طالبة في المرحلة الثانوية العامة تؤكد فيها وجود حالات غش جماعي في اللجنة التي تؤدي فيها الامتحانات.

واستقبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الطالبة ريهام إبراهيم فتحى بالصف الثالث الثانوى الشعبة العلمية بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، والتي أكدت تفشي الغش الجماعي فى اللجنة، وكذلك تعرضها للاعتداء من قبل أولياء الأمور.

وقالت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء عبر بيان لها: "بناء على ما جاء على صفحات التواصل الاجتماعى الفيسبوك بشأن شكوى الطالبة ريهام إبراهيم فتحى بالصف الثالث الثانوى الشعبة العلمية بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، وبناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة ريهام إبراهيم فتحى بالصف الثالث الثانوى الشعبة العلمية علوم بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بديوان عام المديرية".

وأضاف البيان: "جرى اتصال تليفونى من الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم مع الطالبة المذكورة والذي وجه إليها عبارات الطمأنينة وقام بتشجيعها على استكمال الامتحانات المتبقية بتركيز".

وقال البيان: "قام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، باستقبال الطالبة وقد أثنى للطالبة على شجاعتها كما تمنى لها التوفيق والتفوق".

وكانت الطالبة نشرت على حسابها على فيس بوك، فيديو يشير أنها واجهت الغش داخل لجنتها وعند خروجها تعرضت للاعتداء عليها من أولياء الأمور وطالبت وزير التعليم بالتدخل.