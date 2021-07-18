حازم إمام: حياة كريمة أهم مبادرات السيسي لتغيير وجه الحياة بالريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن مشروع حياة كريمة هو مشروع قومي يدعو إلى الفخر، مضيفًا أن من حق كل مصري أن يفخر ببلاده وما تشهده من تنمية واهتمام بالمواطن؛ حيث ينتصر ذلك المشروع لمختلف حقوق الإنسان .

وتابع إمام، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد: حقيقةً أصبح هناك اهتمام من الدولة بالمواطن المصري، وتلبية حقوقه المنصوص عليها في الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب أن توفير الدولة نحو ٧٠٠ مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصري في فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة "حياة كريمة"، هو أمر يصعب تنفيذه على عديد من الدول؛ ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وأشار إمام إلى أن العظمة في ذلك المشروع ليست حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذي يبلغ عددهم نحو ٥٨ مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن.

ورأى عضو مجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات في القطاع الصحي وباقي المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.

وتوقع النائب أن تمثل مصر رقمًا مؤثرًا عالميًّا وإقليميًّا خلال السنوات القليلة المقبلة؛ بسبب ما يتم على أرضها من تنمية وإنجازات في مختلف القطاعات.

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