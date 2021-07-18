إصابات كورونا تتخطى الـ190 مليونا حول العالم.. ماذا عن الوفيات؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - يواصل عداد كورونا الارتفاع في معظم أنحاء العالم، مسجلا ارتفاعا سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 190 مليوناً و794 ألفاً و652 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و99 ألفا و72 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 173 مليونا و847 ألفا و537 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

868 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 868 وفاة و34339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حاليا 19 مليونا و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.

إصابات جديدة في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 225 وفاة و12631 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236240 بينما سجلت البلاد مليونين و654699 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وارتفع عدد الإصابات اليومي في الأيام السبعة الماضية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ فبراير/شباط.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

3 وفيات جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 744681 حالة بعد تسجيل 1292 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91362 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.