سوريا.. مقتل 7 نساء بقصف لقوات النظام في ريف إدلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصادر محلية بأن 7 أشخاص قتلوا كما أصيب أكثر من 9 آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف جوي نفذته قوات النظام السوري، اليوم الأحد، على بلدة احسم بجبل الزاوية في محافظة إدلب شمال سوريا.

أوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل سبعة نساء من بينهن ثلاث طفلات في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن القصف تم بقذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع كراسنوبول روسية الصنع وطال الأحياء السكنية في بلدة إحسم ضمن منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي”.

كما رجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى نظراً لوجود جرحى من النساء والأطفال بعضهم في حالات خطرة، ومع هذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى في إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 13 شخصاً

يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد ارتكبت مجزرة بقصف بقذائف “كراسنوبول”، صباح أمس السبت، راح ضحيتها 6 مدنيين بينهم 3 أطفال ومُسنة ومصور متطوع في فرق “الدفاع المدني السوري”، بالإضافة لجرح ما يزيد عن 5 مدنيين آخرين جُلهم من الأطفال والنساء وقائد فريق متطوع ضمن منظومة الدفاع المدني.

مدينة دارة عزة بريف محافظة حلب الغربي، تعرضت أيضا اليوم الأحد، لقصف بقذائف “كراسنوبول” روسية الصنع، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وقال ناشطون في حلب إن الطفل “موسى مصطفى تركماني البالغ من العمر 6 سنوات، قضى صباح الأحد، وأُصيب 4 نساء إحداهن بحالة خطرة، إثر استهداف الميليشيات المرتبطة بروسيا، منازل المدنيين المحيطة ببلدة دارة عزة بريف حلب الغربي. كما استهدفت قوات النظام بصاروخ مضاد للدروع سيارة مدنية في محيط بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي.