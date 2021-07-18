شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: نشكر المملكة على جهودها في اتفاق «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي بختام اجتماع تحالف مجموعة أوبك+ النفطي اليوم الأحد: إن “الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائما تعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن في السوق”، بحسب العربية نت.
وأضاف المزروعي: “الإمارات كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر المملكة ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق”.
وأعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: نشكر المملكة على جهودها في اتفاق «أوبك+» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.