شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 إثر تصادم حافلتين في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح اليوم ، إثر تصادم حافلتين في إقليم رانجبور شمال غرب بنجلاديش.

وقال نائب مدير خدمة الإطفاء في رانجبور شمس الزمان: "انتشلنا حتى الآن 6 جثث، من بينها السائق، وأرسلنا 40 مصابًا إلى مستشفى كلية رانجبور الطبية، 6 منهم إصاباتهم خطيرة "، مضيفًا أن أربعة من وحدات الإطفاء تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وأفاد قسم الطوارئ في مستشفى كلية رانجبور الطبية بأن 30 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة.