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مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 إثر تصادم حافلتين في بنجلاديش

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الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح اليوم ، إثر تصادم حافلتين في إقليم رانجبور شمال غرب بنجلاديش.

وقال نائب مدير خدمة الإطفاء في رانجبور شمس الزمان: "انتشلنا حتى الآن 6 جثث، من بينها السائق، وأرسلنا 40 مصابًا إلى مستشفى كلية رانجبور الطبية، 6 منهم إصاباتهم خطيرة "، مضيفًا أن أربعة من وحدات الإطفاء تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وأفاد قسم الطوارئ في مستشفى كلية رانجبور الطبية بأن 30 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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