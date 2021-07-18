شكرا لقرائتكم خبر عن 3100 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليابان، خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 3100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " .

وافادت وسائل إعلام يابانية، أن مسؤولي حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" أعلنوا تسجيل 1008 حالات إصابة بالفيروس، في اليوم الخامس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في العاصمة.

مما يذكر أن اليابان كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دخول العاصمة طوكيو حالة الطوارئ للمرة الرابعة، والمقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس القادم، وذلك بعد تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في مايو الماضي .