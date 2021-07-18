شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تضرب «بافاريا» وارتفاع قتلى فيضانات أوروبا إلى 183 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت جارفة جنوب ألمانيا اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وزيادة الدمار الناجم عن الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 180 شخصا في أوروبا في الأيام القليلة الماضية.

وأصبحت منطقة بيرتشسجادنر لاند في بافاريا والتي تقع على الحدود مع النمسا أحدث منطقة تضربها السيول الناجمة عن هطول الأمطار القياسي. وبعد سقوط قتيل اليوم، ارتفع عدد القتلى في ألمانيا إلى 156 في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من ستة عقود. وارتفع عدد القتلى في أوروبا إلى 183.