دولة مجاورة تعلن انخفاضا في اصابات ووفيات كورونا

وأفادت احصائيات الصحة السعودية اليوم، بأن "إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 509576 إصابة، من بينها 10805 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1420 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".واضافت أن "إجمالي حالات التعافي بلغ 490696 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8075 حالة وفاة".

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أكدت أمس السبت، تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما تم رصد تعافي 1207 حالات، ووفاة 15 حالة في المملكة، خلال اليوم السابق.

