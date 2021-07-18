رئاسة البرلمان تطالب بدعم صناديق المحافظات المصدرة للنفط

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً مع الكوادر المتقدمة لوزارتي الموارد المائية، والإعمار والإسكان والبلديات، بحضور عدد من شيوخ عشائر و وجهاء محافظة البصرة ، لبحث التحديات و المشاكل التي تعاني منها المدينة في كافة القطاعات وايجاد المعالجات المناسبة والعاجلة لها".وطالب الكعبي خلال الإجتماع، بحسب البيان، الحكومة ووزارة الموارد المائية "بزيادة الاطلاقات المائية الاستثنائية للبصرة خاصة خلال الشهرين الحالي والمقبل لتجاوز أزمة اللسان الملحي، فضلا عن الاسراع في تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع المتلكئة و الاستراتيجية فيها، لاسيما التي تخص الماء الصالح للشرب، وأيضا إعداد خطة زراعية لتسويق المحاصيل وتفعيل التعايش الزراعي – النفطي".

ودعا، إلى "دعم صناديق المحافظات المصدرة والمنتجة للنفط وايقاف اجراءات الطعن المقدم من قبل الحكومة الى المحكمة الاتحادية حول الموضوع، مؤكدا ان مجلس النواب سيدافع بالطرق القانونية عن حقه بتشريع صناديق المحافظات المصدرة والمنتجة والمكررة للنفط ، ورافضا لأي طعن بها كونها ستمكن المحافظة من الاستفادة من العوائد لإدراج مشاريع جديدة لخدمة مواطنيها في قطاعات الماء والكهرباء والبنى التحتية".



وطالب الكعبي، "بتوفير التخصيصات المالية الأزمة لصرف رواتب ال(٣٠) الف درجة وظيفية لاهالي البصرة ، ومفاتحة وزارة النفط لتزويد محطات توليد الطاقة بالغاز لاستمرار تشغيلها ، والمضي بإجراءات إحالة مشروع محطة الفاو الحرارية ، اضافة الى تسريع انجاز مشروع ماء البصرة الكبير ورفع التجاوزات على قناة البدعة المائية".