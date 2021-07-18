مجلس الوزراء يُقر مشروع إعادة تأهيل خط كهرباء بغداد - حديثة

بغداد - ياسين صفوان - أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الاحد، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط كهرباء بغداد - حديثة.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " التوصية نصّت على معالجة الموقف القانوني للمشروع، وإجراء تسوية رضائية وفقا للسياقات القانونية المعتمدة مع شركة الأبرار للمقاولات، شريطة التنازل عن أية مطالبات قانونية أو قضائية سبق أن تمت إثارتها بين الطرفين؛ من أجل إنجاز المشروع الذي يخدم الآلاف من السكان، ويقلل معاناتهم من غياب الكهرباء أو ضعفها".



واضافت ان "التوصيات تضمّنت أيضا قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإطلاق خطاب ضمان حسن التنفيذ المقدم من قبل الشركة بقيمة 5% من مبلغ العقد في مقابل قيام الشركة بالتنازل عن المبلغ المستحق لها عن الإعمار التي سبق أن تم تنفيذها من قبلها، وتكليف وزارة الكهرباء بتنفيذ الربط المباشر للأبراج المنفذة بالشبكة الوطنية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

