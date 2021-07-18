انت الان تتابع خبر فيديو وصور.. العراقيون في باريس يستعدون لمسيرة 'إنهاء الإفلات من العقاب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365، على مقطع فيديوي وصور يبين بدأ وصول المشاركين في مسيرة باريس لدعم حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق.

وستنطلق مسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب" في العاصمة من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير في الساعة الخامسة عصراً.



وكان مصدر أمني قد أفاد لـ الخليج 365، باغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد ذهابا وايابا بالكتل الكونكريتية، مبيناً أن سبب الإغلاق هو بسبب تظاهرة "إنهاء الإفلات من العقاب".