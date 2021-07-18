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الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة التجاوز على عراقيين في لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة عن حادثة التجاوز على أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "سفارة جمهورية العراق في بيروت قامت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الذي تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم اعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة".

وبحسب البيان، فقد وجّه مدير عام الأمن اللبناني بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا السياق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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