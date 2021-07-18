لـ"اتصاله بالعدو".. محكمة فلسطينية تعاقب مدانا بالسجن 5 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة فلسطينية، اليوم الأحد، بسجن شخص مدان 5 سنوات بتهمة "الاتصال بالعدو".

وقال مكتب النائب العام الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ر،ر) عن تهمة الاتصال بالعدو وخرق تدابير الحماية للدولة سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات ".

وأضافت: "جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً".



وقالت وسائل إعلام محلية إن الحديث يدور عن شخص أدين بالتخابر مع المخابرات الإسرائيلية.



ولم تفصح النيابة العامة الفلسطينية بالمزيد من التفاصيل عن هذه القضية.

ومحكمة بداية رام الله هي واحدة من 8 محاكم تمثل أولى درجات التقاضي في الضفة الغربية، ما يعني أن المدان لا يزال أمامه اللجوء إلى محكمتي الاستئناف والنقض.