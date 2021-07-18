منذ مارس 2020.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 4061 إصابة جديدة بكورونا، و28 حالة وفاة، وشفاء 651 شخصًا، خلال 24 ساعة.



وتعد هذه الحصيلة اليومية من الإصابات والوفيات هي الأعلى منذ مارس 2020.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1540 إصابة و295 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 221 ألفًا و495 شخصًا، بينهم 34 ألفًا و778 حالة نشطة، ووفاة 3281 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.