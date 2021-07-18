الخارجية اليونانية تشن هجوماً حاداً على تركيا

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

جددت الخارجية اليونانية، اتهامها لتركيا باحتلال دول أخرى بـ"شكل غير قانوني".



وقالت الخارجية اليونانية، الأحد، إن تركيا تزعزع استقرار تلك الدول من خلال الإبقاء على جنود ومرتزقة في تلك الأراضي.

ورغم عدم ذكر دول بعينها إلا أن حديث أثينا يتطابق مع تصريحات سابقة لوزير خارجية اليونان عن الدور التركي في العراق وسوريا وليبيا.

ففي 13 يوليو/تموز الجاري، دعا وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أنقرة إلى سحب جميع مرتزقتها من ليبيا وسوريا والعراق، في إطار الرد المشترك على التدخلات التركية بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن مصر وقبرص واليونان حائط صد لتجاوزات تركيا في شرق المتوسط، إذ أن التعاون الثلاثي نجح في ردع أنقرة ووقف اعتداءاتها بالمنطقة.

ومنذ 2019، اشتد الصراع التركي مع دول الجوار خاصة اليونان وقبرص، للسيطرة على مياه إقليمية موضع خلاف دولي، بهدف تحويلها إلى مناطق امتياز تركية، يرجح أنها تحوي كميات من الغاز الطبيعي، الذي تحتاجه تركيا.

فيما قامت مصر بترسيم حدودها مع اليونان، إذ وافق السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق الحكومتين المصرية واليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.