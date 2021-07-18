مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال في قصف لقوات النظام في شمال غرب سوريا

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

قُتل سبعة مدنيين على الأقلّ بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف لقوات النظام على بلدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.



تتعرض مناطق عدة في محافظة إدلب منذ يونيو (حزيران)، لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

وقال المرصد إن أربع نساء وثلاثة أطفال قُتلوا مساء السبت في بلدة إحسم في ريف إدلب الجنوبي. وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان.

وشاهد مصوّر وكالة فرانس برس في إحسم مسعفين يعملون بعد منتصف الليل تحت الأضواء الكاشفة لانتشال جثة امرأة من تحت أنقاض سقف منزل منهار. وقد لفّوا الجثة ببطانية ونقلوها بعدها إلى سيارة إسعاف.

وقال ناجٍ من العائلة لفرانس برس إن زواراً كانوا متجمّعين في المنزل لتهنئة فرد من العائلة بزواجه.

وجاء القصف بعد ساعات من تأدية الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات. وتعهّد الأسد السبت بـ"تحرير" المناطق التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام.