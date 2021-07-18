حاكم دبي يحتفي بإنجاز برنامج "مليون مبرمج عربي"

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخريجين من برنامج "مليون مبرمج عربي".



وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أطلقنا قبل ثلاث سنوات مبادرة لتدريب مليون مبرمج عربي.. واليوم نحتفي بانجازهم.. مليون مبرمج من 80 بلداً التحقوا بالبرنامج الذي تقوده مؤسسة دبي للمستقبل.. و100 ألف مشروع تخرج ناجح للخريجين.. و1500 منحة للمتفوقين منهم"

وأضاف: نبارك للخريجين من برنامج "مليون مبرمج عربي ".. ونقول لهم القادم أكبر.. وندعوهم للمشاركة معنا في إكسبو دبي لاطلاق مشاريع وأفكار جديدة لهم عبر منصة إكسبو -الحدث الأكبر عالمياً في 2021 - ورصدنا لهم جوائز كبيرة.. ونقول لهم أكبر جائزة هي ما تقدمونه لأوطانكم في مجال الاقتصاد الرقمي".

ومستهل الشهر الجاري، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنامجا وطنيا للمبرمجين الإماراتيين.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أطلقنا برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل ومايكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM وHPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك".

وأضاف: "الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

وتابع: "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف.. وطبيعة المهن ستتبدل.. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".