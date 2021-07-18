ماليزيا تسجل 10 آلاف و710 حالات إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الأحد، تسجيل 10 آلاف و710 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 916 ألفا و561 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن ولاية سيلانجور كانت الأعلى تسجيلا لحالات الإصابة بواقع 4828 حالة إصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة خلال الشهر الماضي.