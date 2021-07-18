الكشف عن سبب إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سبب إغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة، جاء بعد دعوات لانطلاق تظاهرات عصر اليوم".

وكان مصدر قد أفاد لـ الخليج 365، باغلاق جسر الجمهورية ذهابا وايابا بالكتل الكونكريتية.



وعبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"، دعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية في العاصمة بغداد وذلك ضمن حملة "انهاء الافلات من العقاب".