نينوى.. القبض على لص سرق مبلغ مالي كبير من احد الدور

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم سرق اكثر من ١٥ مليون دينار عراقي من إحدى الدور.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد تسجيل الاخبار عن حادث سرقة احد الدور السكنية في منطقة حي السلام ضمن قضاء تلعفر وبعد اجراء الكشف على محل الحادث ورفع البصمات والبحث والتحري وجمع المعلومات والتوصل الى الجاني، تمكن من القاء القبض على المتهم السارق " ز ع ا ص " وضبط بداخل داره المبالغ المالية المسروقة وقدرها " ١٥،٥٠٠،٠٠٠ خمسة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي و٧،٤٠٠ سبعة الاف واربعمائة دولار $ امريكي ".



واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٤٣ ق ع"، مشيرة الى انه "تم القبض عليه في منطقة حي الرسالة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

