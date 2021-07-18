الولايات المتحدة تحث أطراف ليبيا على اقتناص "الفرصة التاريخية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السفارة الأمريكية أن ملتقى الحوار الليبي ومجلسي النواب والدولة أمام "فرصة تاريخية" لتلبية رغبة الليبيين في تحديد مستقبل بلادهم.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بعد الاجتماعات في برلين التي عقدت في شهر يونيو/حزيران واجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.



فرصة تاريخية

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، باتوا أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.

وتستضيف روما في الفترة بين 25 و27 يوليو/تموز الجاري، اجتماع اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، لصياغة قانون انتخابي، يسمح بإجراء الاستحقاق الدستوري المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما جرى تأجيل اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي إلى بعد عيد الأضحى.

فشل التوافقات

تصريحات السفارة الأمريكية تأتي بعد يوم من فشل لجنة التوافقات في إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، لتؤجل اجتماعاتها إلى بعد عيد الأضحى.

و"لجنة التوافقات" منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

انتخابات حرة

كما تأتي بعد أيام من عقد مجلس الأمن جلسة حول ليبيا، رحب خلالها بمؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو/حزيران الماضي، ونتائجه والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا.

وأكد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.