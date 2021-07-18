شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الصيني مباحثات بشأن التعاون الثنائي وعدد من القضايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الصيني ⁧⁧‫وانج يّي مباحثات بشأن التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، دون الإعلان عن أي مناقشات بشأن سد النهضة.



وفي بيان مقتضب للخارجية المصرية، نشره المتحدث باسمها السفير أحمد حافظ، قال إنه جرت مباحثات رسمية بين شكري⁩ ونظيره الصيني لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل وزير الخارجية المصري، نظيره الصيني، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين شمال غرب مصر.