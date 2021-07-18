منذ ظهور كورونا.. ليبيا تسجل أعلى إصابات يومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الأحد عن تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 4061 حالة.



وكشف المركز، في بيان صحفي اليوم، عن تسجيل أعلى نسبة مصابين مقارنة بعدد الفحوصات، بواقع 41% ، مشيرا إلى تسجيل 28 وفاة بسبب الفيروس، و 651 حالة شفاء.

ووفق المركز، وصل المجموع التراكمي للإصابات منذ ظهور الفيروس في ليبيا خلال شهر مارس (آذار) من العام الماضي إلى 221 ألفا و495 إصابة، وبلغ عدد حالات الوفاة 3281، والمتعافين 183 ألفا و436 .

ولفت المركز إلى أن عدد من تلقوا لقاح كورونا بلغ 480 ألفا و116 .