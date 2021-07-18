"المنطق غامض".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بأسيوط في امتحان الفلسفة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بأسيوط القسم الأدبي بين الصعب والسهل حول امتحان الفلسفة والمنطق وأنها جاءت في متناول الطالب المتوسط وأن الإجابات كانت متشابهة.

وأكد الطلاب مازن أحمد عبدالسلام، وكريم سعيد أحمد، وعبدالله قطب، أن امتحان الفلسفة والمنطق جاء في متناول الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط الغامضة والإجابات المتشابهة مؤكدين أن أسئلة الاختياري كانت متشابهة وأسئلة المنطق تحمل أكثر من إجابة بالإضافة لغموض بعض الأسئلة.

جدير بالذكر أنه أدي اليوم الأحد، ٩ آلاف و٤٢ طالبًا وطالبه القسم الادبي بنظامي الانتظام والمنازل امتحان مادة الفلسفة والمنطق في ٩٨ لجنة على مستوى محافظة أسيوط.