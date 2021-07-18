اتجاه واحد.. مصر تفتح معبر رفح البري لعودة الفلسطينيين العالقين في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية في معبر رفح البري، إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري اليوم الأحد فقط استثنائيًا للعبور من اتجاه واحد فقط لعودة العالقين الفلسطينيين المتواجدين بمدينة العريش لعودتهم لقطاع غزة اليوم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأضافت المصادر، أن المسافرين الفلسطينيين توجهوا صباح اليوم إلى معبر رفح البري وبدءوا بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح على أن يغلق المعبر اليوم عقب عودة كافة العالقين المسجلة أسماؤهم بسفارة فلسطين بالقاهرة طوال فترة عيد الأضحى المبارك لتعاود السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مرة أخرى أمام حركة سفر الفلسطينيين في الاتجاهين الأحد.