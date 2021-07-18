"طقوس خاصة وحيلة نقاش زملكاوي".. حكاية "نادر والمنزل الأحمر" في البحيرة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

دهن منزله أحمر وحيلة من النقاش الزملكاوي.. طقوس غريبة في احتفال عاشق الأهلي وأصدقائه بالعاشرة (فيديو وصور)

رغم ولادته لأب زملكاوي، نشأ "نادر" محبًا وعاشقًا للأهلي، لا يجذبه لون إلا ألوان ناديه، فجعلها في كل شيء أمامه، بما في ذلك جدران منزله التي دهنها بالكامل باللون الأحمر، دون أن تفلح محاولات النقاش الزملكاوي في إثنائه عن ذلك.

تحول منزل نادر في قرية المجد، بمحافظة البحيرة، إلى قبلة لمشجعي بطل أفريقيا، يتوافدون عليه قبل كل مباراة للأحمر يمارسون طقوسهم الخاصة قبلها، ويحتفلون بالفوز بعدها، وهو ماحدث في مباراة نهائي دوري الأبطال بالأمس.

يقول نادر: " مش برتاح غير وأنا شايف اللون الأحمر في كل مكان قدامي، وأنا بشطب بيتي قلت للنقاش عاوز الواجهة كلها أحمر وتحط شعار الأهلي، النقاش كان زملكاوي حاول يمنعني من تنفيذ فكرتي، ويخللي اللون أبيض ويحط شعار الأهلي بس صغير ومش باين، بحجة إن اللون الأحمر غامق وهيقفل شكل الواجهة لكني صممت".

ويضيف نادر: "أصحابي الأهلوية كلهم بيتجمعوا عندي عشان يشوفوا ماتشات الأهلي في أوضة مخصوص حيطانها وفرشها كله أحمر، وبعد الفوز بالبطولات كل القرية بتيجي تحتفل تحت بيتي".

ويقول محمد عاشور - أحد أصدقاء نادر: "لينا طقوس خاصة لما بنتجمع قبل المباريات المهمة، مش بناكل أو نشرب غير حاجة لونها أحمر، بطيخ، جيلي، كركديه، فراولة كنوع من التفاؤل".

ويضيف "السنة إللي فاتت عملنا تورتة كتبنا عليها التاسعة يا أهلي، والسنة دي عملنا مجسم لكأس البطولة رفعناه قبل الماتش وربنا مخيبش أملنا ولعيبتنا رفعت الكأس العاشرة بعد الفوز الغالي".