هدية العيد.. طلاب الأدبي يشيدون بسهولة امتحان الفلسفة والمنطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عبر طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) عن فرحتهم بمستوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق في ثامن أيام امتحانات الثانوية.

وأكد الطالب "شريف. م"، إن امتحان الفلسفة جاء سهل ومباشر، بينما امتحان المنطق كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز.

وقال الطالب "شادي. ك": الامتحان كان سهل جدا وكله من المنهج.. عقبال باقي المواد ويارب نكمل على كده.

وأضاف الطالب "خ . م": الامتحان كان كله سهل عدا سؤالين أو 3 أسئلة تحتاج إلى تفكير في المنطق.

وأدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الفلسفة والمنطق بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة.

وبدأ الامتحان الساعة 10 صباحا واستمر حتى الساعة 1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير والذي ينتهي 2 أغسطس.​