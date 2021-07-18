​تبدأ بعد أيام.. شروط وطريقة التحويل بين الكليات لطلاب النقل والباقين للإعادة بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، خلال أيام باب التحويل ونقل القيد بين الكليات لطلاب النقل و الباقين للإعادة، للعام الجامعي (2021\2022).

وأنهت جامعة الأزهر، امتحانات نهاية العام في الخامس من يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وينشر الخليج 365 شروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر، وهي كالتالي:

- أن يتم الموافقة للطالب في التحويل من كلية إلى أخرى من خلال عميداء الكليتين.

- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية الراغب في التحويل إليها.

- دفع مصروفات الكلية المحول إليها بعد تقديم الأوراق.

- إقرار الطالب بأن التحويل إلى كلية أخرى جاء دون ضغوط أو أسباب خارجة عن إرادته.

طريقة التحويل:

- إرسال الجواب إلى الكلية التي يتواجد بها الطالب حاليًا.

- موافقة عميد الكلية على الطلب المقدم.

- الحصول على الملف من شئون الطلاب.

- تقديم الملف إلى شئون الطلاب في الكلية الجديدة التي ينتقل إليها الطالب.

- دفع جميع المصروفات المقررة على الطالب فى الفصل الدراسي الحالي سواء كان انتظام أو انتساب.

- تسليم كارنية الكلية القديمة إلى إدارة شئون الطلاب.