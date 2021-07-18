بقوة 6.4 درجة.. زلزال يضرب بنما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

هزات أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت بنما، وكانت قوة هذه الهزات الأرضية عند مستوى 5.9 درجة في كوستاريكا المجاورة، بحسب مركز الزلازل في بنما.

وتابع المركز، في بيانه: “أعلن معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي (23.56 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات”.

وسجلت الخدمات المختصة في كوستاريكا المجاورة، هزات أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، على بعد 168 كيلومترا من بونتا بوريكا (بنما) في مياه المحيط الهادئ، بحسب “نوفوستي”.