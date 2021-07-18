الكويت.. تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و18 وفاة

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

سجلت دولة الكويت 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية / كونا / إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 384573 ومجموع حالات الوفاة المسجلة بلغ 2211.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 1515 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 365507 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 04ر95 في المئة.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 330 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 16855 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 1124.