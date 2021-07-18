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الإعمار تعلن تشغيل مشروع ماء البصرة الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، تشغيل مشروع ماء البصرة الجديد.
وقالت وزيرة الاعمار نازنين محمد في تصريح تابعته الخليج 365، انها "وجهت بتشغيل مشروع ماء البصرة الجديد (قيد الانجاز) فوراً وبشكل جزئي".

واضافت ان "التوجيه جاء لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب لاهالي البصرة، بسبب ارتفاع اللسان الملحي وتوقف المشروع القديم".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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