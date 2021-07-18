انت الان تتابع خبر الإعمار تعلن تشغيل مشروع ماء البصرة الجديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، تشغيل مشروع ماء البصرة الجديد.
وقالت وزيرة الاعمار نازنين محمد في تصريح تابعته الخليج 365، انها "وجهت بتشغيل مشروع ماء البصرة الجديد (قيد الانجاز) فوراً وبشكل جزئي".
واضافت ان "التوجيه جاء لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب لاهالي البصرة، بسبب ارتفاع اللسان الملحي وتوقف المشروع القديم".
واضافت ان "التوجيه جاء لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب لاهالي البصرة، بسبب ارتفاع اللسان الملحي وتوقف المشروع القديم".