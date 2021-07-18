الإعمار تعلن تشغيل مشروع ماء البصرة الجديد

وقالت وزيرة الاعمار نازنين محمد في تصريح تابعته الخليج 365، انها "وجهت بتشغيل مشروع ماء البصرة الجديد (قيد الانجاز) فوراً وبشكل جزئي".

واضافت ان "التوجيه جاء لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب لاهالي البصرة، بسبب ارتفاع اللسان الملحي وتوقف المشروع القديم".

