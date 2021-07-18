حصلية نوعية لقيادة عمليات بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال عدد من المتهمين بالدكة العشائرية والمشاجرات في مختلف قواطع المسؤولية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قطعات اللواء الـ (15) شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (7) متهمين بجرائم الدكة العشائرية والمشاجرات ومصادرة الأسلحة التي استخدموها بتبادل إطلاق النار ونقل الجرحى الى المستشفيات ضمن قاطع الرصافة".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرط اتحادية تمكنت من القاء القبض على ٤ متهمين هم طرفا مشاجرة نشبت بينهم ضمن قاطع الكرخ، بالإضافة الى تمكن مفارز شرطة محافظة بغداد من القاء القبض على متهم هو أحد أطراف مشاجرة حدثت في قاطع الكرخ، تبين انه محكوم بالسجن المؤبد غيابياً وفق احكام المادة (406/القتل)".

وتابع ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة واطلاقة عتاد مختلفة الاحجام، وكمية من الحبوب المخدرة و(7) غم من مادة الكرستال في مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".