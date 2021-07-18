وصول طائرة تحمل نصف مليون من لقاح "فايزر" من أمريكا للأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا، ممنوحة من الولايات المتحدة إلى الأردن، منتصف ليلة السبت الأحد، وفقاً لموقع قناة "المملكة" الأردنية.



وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة فراس الهواري، إن هذه الشحنة ستسهم في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم، مؤكداً أن الحكومة ماضية بإعطاء المطعوم لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين.

وأضاف الهواري خلال استقبال الشحنة التي وصلت مطار الملكة علياء الدولي، وتحتوي على 500 ألف جرعة، إنّ "علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو واسع، وفي كثير من الميادين، لا سيما ميدان الصحة".

وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "إن هذه المطاعيم ستسند جهود المملكة بالتصدي للجائحة وبالتالي فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن".

ومن جهته، بلينكن في تغريدة عبر صفحته الخاصة عبر "تويتر" إنه "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "نحن ممتنون للأردن للمساعدة الطبية المتعلقة بـ COVID-19 للولايات المتحدة في يوليو 2020، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

فيما، لفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي، إلى أنه "عندما كانت الولايات المتحدة في أمس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءا من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن"، مشيرا الى ان إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للاردن لمواجهة فيروس كورونا بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.