عاجل.. مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة تقل مواد غذائية في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات السورية، الأحد، استهداف مسيرة أمريكية لشاحنة تقل مواد غذائية بريف دير الزور.



وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن المسيرة الأمريكية استهدفت الشاحنة في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأدت الضربة الأمريكية إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية.

والأحد، نفذ طيران مسير مجهول، ضربة جوية استهدفت مليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "طيران مسير مجهول نفذ ضربة جوية استهدفت عجلة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية".

لكن المصدر أكد في الوقت نفسه أن توجيه تلك الضربة تم "داخل العمق السوري".

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، استهدفت قذيفة صاروخية قاعدة تابعة للتحالف الدولي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بسوريا.