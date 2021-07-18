شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جوية مجهولة تستهدف مليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفذ طيران مسير مجهول، الأحد، ضربة جوية استهدفت مليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "طيران مسير مجهول نفذ ضربة جوية استهدفت عجلة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية".

لكن المصدر أكد في الوقت نفسه أن توجيه تلك الضربة تم "داخل العمق السوري".